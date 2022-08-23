Москва, 23 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Российская компания VK приобретает 100% Delivery Club и выходит из состава участников совместного со Сбером «О2О холдинга». Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе компании.

Дарья Драй ИА REGNUM VK

В компании уточнили, что VK планирует передать Delivery Club «Яндексу» в рамках сделки по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги второго квартала 2022 года.

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