София, , 10:16 — REGNUM Строения крупнейшего контрольно-пропускного пункта на болгарско-турецкой границе — «Капитан Андреево» — были затоплены в результате сильнейших ливней, обрушившихся накануне на юго-восток Болгарии. Об этом 23 августа сообщает софийская газета «Факты».

Согласно официальной информации, уровень воды в служебных помещениях достиг 30 сантиметров. Из-за перебоев с подачей электроэнергии остановились работы по обработке документов. Движение транспортных средств через КПП прекратилось на несколько часов.

В данный момент ведутся работы по устранению последствий стихии. Сейчас «Капитан Андреево» работает в обычном режиме.