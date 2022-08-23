Москва, , 10:23 — REGNUM Известная российская телеведущая Елена Летучая поддержала II международную детско-юношескую премию Росприроднадзора «Экология — дело каждого» и вошла в жюри проекта.

Елена Летучая Пресс-центр II международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Премию инициировала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Как пояснили в ведомстве, проект призван привить экологические привычки у детей, подростков и их родителей.

Экологическое просвещение через простые и понятные формы для молодёжи — челленджи, акции, флешмобы, песни, танцы, рэп, а также вовлеченность в научную деятельность позволят воспитать новое экопоколение и обратить внимание детей и взрослых на проблемы охраны окружающей среды и бережного отношения к природе, уверена глава службы.

Участники номинации «Экомультфильм» в рамках премии и просветительского проекта Елены Летучей создадут мультфильмы. Ребята от 6 до 17 лет, как в России, так и за рубежом смогут сделать анимацию в любом жанре, начиная от пластилинового мультфильма и движения рисунков в кадре и заканчивая аниме. Лучшего выберет Елена Летучая и подарит специальный приз. Также мультик-победитель сможет получить возможность показа и трансляции в социальных сетях известной телеведущей.

«Мне очень нравится название премии Росприроднадзора — «Экология — дело каждого» — такое хорошее, точное и правильное. Когда мы говорим об экологии, очень многие взрослые и дети вообще не понимают, что такое экология, и что они должны делать. Многие хотят что-то сделать, но не знают, а что было бы полезно. Экологическое образование — это первое, что мы должны делать. Мы должны рассказывать нашим детям о том, что такое экология, почему она важна и зачем думать об этом. Что такое мусор? Почему его нужно разделять? Когда я узнала, что есть такая премия и правильные мысли по вектору и идеи, я не могла не обратить внимание и пройти мимо. Потому что это очень важно. Публичные люди обязательно должны говорить о тех вещах, которые важны. Экология очень важна. Экология — это наше будущее. Ведь мы, живя в городах и читая какие-то публикации о всемирном потеплении или что-то о загрязнении, думаем, что нас это не касается. А это касается каждого. И поэтому мне очень нравится название «Экология — дело каждого». Каждый из нас должен понимать, что это дело каждого из нас. Поэтому такие проекты нужно поддерживать, о них нужно говорить, и такие проекты нужно делать. Я очень рада, что такой проект есть, и надеюсь, что он будет и дальше, и мы будем слышать о нём и, безусловно, его поддерживать», — сказала Елена Летучая.

Она добавила, что сейчас передовые страны много внимания уделяют вопросам образования, развивают любые развлекательные проекты, связанные с экологией, а в качестве примера вспомнила, как раньше во время уроков природоведения собирали мусор в лесу и на речке.

Проведение премии «Экология — дело каждого» также поддержала легендарная киностудия «Союзмультфильм». В состав жюри проекта вошёл её директор Борис Машковцев, который выберет сильнейших в номинации «Экомультфильм».

«Союзмультфильм» с радостью поддерживает премию «Экология — дело каждого», потому что в том числе это и наше дело. Посмотрите почти во всех мультфильмах персонажи — это животные. Так что мы и природа идём всегда вместе. И я с довольствием пойду в жюри премии в номинацию «Экомультфильм» и буду с нетерпением ждать ваши работы», — сказал Машковцев.

В премии второго сезона 9 номинаций, две командные — «Экосемья» и «Экошкола» и 7 индивидуальных — «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Заявки для участия принимаются до 1 октября 2022 года на сайте экологияделокаждого. рф от детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Смартфоны, планшеты, денежные сертификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и путешествия по России — все это ждет победителей и призеров премии.

Генеральным партнёром проекта выступило — АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.