Москва, 23 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Мировая инфляция и рецессия мешают Китаю выстроить траекторию экономического роста, и он вынужден искусственно ослаблять национальную валюту, чтобы сделать свой экспорт более конкурентоспособным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань. Рубль

«Китай борется с последствиями пандемии и пытается выстроить траекторию роста. Этому явно мешает мировая рецессия и инфляция. Для стимулирования экономики китайские власти хотят сделать конкурентоспособный экспорт, искусственно ослабляя национальную валюту, — сказала Скрыль. — Для России данный шаг выгоден тем, что на фоне санкционного давления идёт явный рост доли юаня в российских международных расчётах. Помимо нивелирования рисков при оплате в китайской валюте, юань подкреплён сильной экономикой с большим потенциалом роста. Поэтому понижение курса юаня даёт толчок дешевому импорту из Китая».

С учетом того, что многие торговые потоки сейчас перенаправлены на восток, ослабление китайской валюты, как полагает Скрыль, сократит издержки и уменьшит себестоимость продукции на российском рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов объяснил, что ослабление юаня ставит под вопрос целесообразность его использования как средства сбережения.