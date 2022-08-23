Якутия, 23 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Возле села Кюпцы Усть-Майского района Якутии сгорела баня, в которой находились два человека. Погибли двоюродные братья, следственное управление СК РФ по республике проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе ведомства.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

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Взрослый и подросток приплыли по реке из села Кюпцы. В бесхозной бане они ночевали. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Тем не менее, следственные органы проводят проверку. На месте трагедии работают криминалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на окраине Пензы 17 августа сгорел частный дом с дворовыми постройками. При пожаре погибла 70-летняя женщина.