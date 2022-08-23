Лондон, , 10:13 — REGNUM Игры Project Cars и Project Cars 2 от британской студии Slightly Mad Studios больше не будут продаваться на всех площадках. Информация об этом появилась на странице разработчика в Twitter.

«Из-за истечения срока действия лицензий на автомобили и треки как Project CARS, так и Project CARS 2 будет снята с продажи в ближайшие месяцы», — пишет студия. Project CARS уберут из продажи 3 октября 2022 года, а Project CARS 2 — 21 сентября 2022 года. По словам разработчика, игроки по прежнему смогут пользоваться всеми функциями, в том числе и мультиплеером.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Напомним, что Project Cars — это серия гоночных игр, запущенная в 2015 году. Средняя оценка первой части на Metacritic составляет 82 балла из 100.

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