Ульяновск, , 10:12 — REGNUM В Ульяновской области предлагают сократить на час время проведения шумных работ. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение регионального парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Жилой дом Наталия Николаева © ИА REGNUM

Изменения предлагается внести в закон «О некоторых мерах по обеспечению покоя граждан и тишины на территории Ульяновской области». В новой редакции документа предлагается сократить на час время проведения шумных работ, то есть до 22:00 вместо действующего разрешения до 23:00.

Кроме того, если законопроект будет принят, то в выходные дни нельзя будет шуметь до 10:00 (в настоящее время — до 9:00).

Согласно действующей редакции закона, покой граждан и тишина должны обеспечиваться с 13:00 до 15:00 ежедневно, в будни — с 23:00 до 07:00, в выходные и праздники — с 23:00 до 09:00.

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании областного парламента 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , фракция «Новые люди» в Госдуме планирует подготовить законопроекты по борьбе с ночным шумом из-за байкеров и владельцев тюнингованных автомобилей.

Подробнее: В ГД готовят законопроекты по борьбе с шумными байкерами и автомобилистами