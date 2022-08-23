В Ульяновской области планируют увеличить время тишины в квартирах
Ульяновск, 23 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области предлагают сократить на час время проведения шумных работ. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение регионального парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Изменения предлагается внести в закон «О некоторых мерах по обеспечению покоя граждан и тишины на территории Ульяновской области». В новой редакции документа предлагается сократить на час время проведения шумных работ, то есть до 22:00 вместо действующего разрешения до 23:00.
Кроме того, если законопроект будет принят, то в выходные дни нельзя будет шуметь до 10:00 (в настоящее время — до 9:00).
Согласно действующей редакции закона, покой граждан и тишина должны обеспечиваться с 13:00 до 15:00 ежедневно, в будни — с 23:00 до 07:00, в выходные и праздники — с 23:00 до 09:00.
Данный вопрос будет рассмотрен на заседании областного парламента 24 августа.
Как сообщало ИА REGNUM , фракция «Новые люди» в Госдуме планирует подготовить законопроекты по борьбе с ночным шумом из-за байкеров и владельцев тюнингованных автомобилей.
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