Ульяновск, 23 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области предлагают сократить на час время проведения шумных работ. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение регионального парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Жилой дом

Изменения предлагается внести в закон «О некоторых мерах по обеспечению покоя граждан и тишины на территории Ульяновской области». В новой редакции документа предлагается сократить на час время проведения шумных работ, то есть до 22:00 вместо действующего разрешения до 23:00.

Кроме того, если законопроект будет принят, то в выходные дни нельзя будет шуметь до 10:00 (в настоящее время — до 9:00).

Согласно действующей редакции закона, покой граждан и тишина должны обеспечиваться с 13:00 до 15:00 ежедневно, в будни — с 23:00 до 07:00, в выходные и праздники — с 23:00 до 09:00.

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании областного парламента 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , фракция «Новые люди» в Госдуме планирует подготовить законопроекты по борьбе с ночным шумом из-за байкеров и владельцев тюнингованных автомобилей.

Подробнее: В ГД готовят законопроекты по борьбе с шумными байкерами и автомобилистами