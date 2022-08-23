Париж, , 10:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн вместе поужинают во вторник вечером, 23 августа, в Елисейском дворце, передает BFM TV.

Елисейский дворец (сс) ScareCriterion12

Стороны обсудят всеобщую мобилизацию на энергетическую трезвость, экологическое планирование, полную занятость и образование. Правительственный семинар, посвященный, в частности, экологии, должен состояться в последние дни августа.

По данным Елисейского дворца, премьер-министр Франции Элизабет Борн должна выступить с «сильной речью об энергетической трезвости и переходе» в конце августа. Глава государства также попросил премьер-министра «осенью представить программу экологического планирования с разбивкой по месяцам и годам».

Как сообщало ИА REGNUM, с понедельника, 22 августа, компаниям во Франции больше не разрешается рекламировать ископаемое топливо.

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