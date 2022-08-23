Берлин, , 10:11 — REGNUM Германия больше не может поставлять вооружение киевскому режиму из собственных запасов, заявила глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Мы подошли к допустимому пределу», — сказала она Spiegel.

Издание также отметило, что с предложением о наращивании поставок оружия киевскому режиму выступили немецкие депутаты Кристиана Клинка (Социал-демократическая партия), Сара Нанни и Александра Мюллер (обе — от Свободной демократической партии).

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО сообщил, что консенсус Евросоюза о поддержке киевского режима на фоне проблем с поставками энергоресурсов, роста цен на продовольствие и появления рецессии может рухнуть в скором времени.

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