Оренбургский район, Оренбургская область, , 10:05 — REGNUM В Оренбургской области госпитализирована 59-летняя женщина, которая упала со второго этажа дома, пытаясь выбраться из квартиры по самодельной верёвке. Об этом сообщили 23 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Скорая помощь Bryansku.ru

Инцидент произошёл в Оренбургском районе. По факту травмирования женщины полиция проводит проверку.

По данным правоохранителей, дочь застала женщину в сильном алкогольном опьянении и, уходя, закрыла дверь квартиры на ключ. Пьяная оренбурженка, проснувшись, не смогла выйти из квартиры через дверь. Тогда она связала лоскуты ткани, закрепила самодельную верёвку за балкон и попыталась слезть со второго этажа. В результате женщина не удержалась и сорвалась вниз. С множественными травмами оренбурженку доставили в больницу.