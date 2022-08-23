Грозный, , 10:05 — REGNUM Кадыров призвал бизнес-сообщество оказать поддержку государству в период проведения специальной военной операции на территории бывш. УССР. Ответственность крупных бизнесменов в данное время должна проявляться в направлении доходов на нужды СВО, такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Мы все сегодня должны быть едины как никогда — от глав субъектов до бизнес-элит. Если США и их союзники выделяют огромные средства на поддержку бандеровцев, то чего ждет российское бизнес-сообщество? Наши крупные бизнесмены обязаны тратить свои доходы на нужды СВО. Не надо ждать, пока твое Отечество будет испытывать недостаток в ресурсах», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что имеет ввиду не всех предпринимателей и бизнесменов, а лишь верхушку, элиту, которая смогла заработать в России свои капиталы и теперь должна помочь стране, в которой разбогатела.

«В моем понимании весь бизнес сейчас должен работать на тех людей, которые борются за торжество справедливости в Донбассе. Я имею в виду не простых бизнесменов, а в первую очередь элиту — высшие эшелоны бизнеса, которые смогли сделать огромный капитал в этой стране. А раз так, то нужно быть полезным Родине, когда она в тебе нуждается», — заявил глава Чечни.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил всех неравнодушных жителей России стать добровольцами и принять участие в защите Родины. Он рассказал, что еженедельно из Чечни в Донбасс отправляется группа добровольцев, подготовленная в Российском университете спецназа в Гудермесе.

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