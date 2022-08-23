Кадыров призвал бизнесменов направить доходы на нужды СВО
Грозный, 23 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Кадыров призвал бизнес-сообщество оказать поддержку государству в период проведения специальной военной операции на территории бывш. УССР. Ответственность крупных бизнесменов в данное время должна проявляться в направлении доходов на нужды СВО, такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он уточнил, что имеет ввиду не всех предпринимателей и бизнесменов, а лишь верхушку, элиту, которая смогла заработать в России свои капиталы и теперь должна помочь стране, в которой разбогатела.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил всех неравнодушных жителей России стать добровольцами и принять участие в защите Родины. Он рассказал, что еженедельно из Чечни в Донбасс отправляется группа добровольцев, подготовленная в Российском университете спецназа в Гудермесе.