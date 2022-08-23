Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Онлайн игры MultiVersus от американского издателя Warner Bros. Interactive Entertainment превысил отметку в 20 млн игроков. Заявление об этом сделал директор компании Дэвид Хаддад в интервью изданию GamesBeat.

Видеоигра MultiVersus Скриншот из трейлера

«Для нас MultiVersus является очень важным шагом в категории бесплатных игр и мы считаем, что действительно можем сделать что-то значимое, в данном случае с коллекцией нашей интеллектуальной собственности. И мы очень рады видеть, что 20 миллионов фанатов действительно реагируют на это», — сказал Хаддад. Таких результатов игра достигла за месяц после своего официального релиза.

Напомним, что MultiVersus — это условно-бесплатная игра в жанре файтинга. Проект доступен на таких платформах, как PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC.

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