Москва, , 10:04 — REGNUM Чтобы преодолеть замедление экономического роста, власти КНР стараются удешевить китайский экспорт и снизить стоимость кредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал решение китайского регулятора понизить процентную ставку и курс юаня.

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«И то и другое следует рассматривать в контексте политики поощрения экономического роста, — сказал Сафонов. — Пандемические ограничения замедлили рост ВВП КНР. По итогам первого полугодия он составил всего 4,8%, а до пандемии он был выше 6%. При этом в плане на текущий год стоят показатели 5,5%. Чтобы преодолеть отставание, правительство Китая пытается удешевить для экспортёров себестоимость, а для инвестиций снизить стоимость кредита».

Что касается выгод для России, то они, как полагает экономист, неочевидны.

«С одной стороны, дешевый юань — это расширение объемов импорта китайских товаров, а с другой — снижение наших валютных активов в юанях. Для физических лиц встаёт вопрос о целесообразности использования юаня как средства сбережения», – сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов России решило закупать юани в рамках бюджетного правила вместо доллара и евро.

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