Уфа, 23 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Башкирия получит грантовую поддержку Ростуризма на развитие пляжных зон и туристических маршрутов в 2023 году. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Olegfoto-sk Шихан Тратау

Она сообщила, что Ростуризм отобрал 48 субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. В этот список вошла и Башкирия.

«Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее одной тысячи проектов на 5,3 млрд рублей», — сообщила Догузова.

Так, Башкирия получит порядка 149 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры.

«Всего мы получили 231 заявку из 82 регионов. В отобранных регионах конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку пройдут в 2023 году», — пояснила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за пять месяцев 2022 года в Башкирии объем платных услуг в сфере туризма вырос на 16% и составил более четырех млрд рублей.