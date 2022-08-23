Сеул, , 10:03 — REGNUM Даже директор Tesla Илон Маск признал, что дела у Hyundai «идут неплохо», а если провести параллели с Apple и Samsung, станет ясно, что Hyundai имеет потенциал потеснить американскую марку на рынке электромобилей. Об этом 23 августа пишет Financial Times.

Hyundai Ioniq 5 Hyundainews.com

Hyundai Motor и дочерняя компания Kia заняли второе место после Tesla на рынке электромобилей США по объему продаж за 2022 год. Их доля рынка в Европе достигла 12% после самого большого прироста среди аналогичных компаний в 2022 году. В мировом масштабе, за исключением Китая, Hyundai и Kia занимают второе место по объему поставок электромобилей с общей долей рынка 14%. Tesla занимает первое место с 27%.

Такой разрыв отражает конкурентное преимущество, полученное компанией Tesla за более чем десять лет, в течение которых она удерживает лидирующие позиции на рынке. Фактор «крутости» Tesla — маркетинговые исследования признают ее самым «крутым» автопроизводителем — трудно повторить. Также как и сеть быстрых зарядных станций, удаленное обновление программного обеспечения и огромные массивы данных от водителей, которые постоянно улучшают ее программное обеспечение.

Последний толчок Tesla получила, когда все ее четыре модели вошли в список автомобилей, имеющих право на налоговые льготы в США, куда не попала ни одна из моделей Hyundai и Kia.

Оценка стоимости акций отражает этот контраст. Прогнозируемая доходность акций Tesla в 10 раз превышает доходность Hyundai. Резкий рост продаж электромобилей Hyundai и рекордная прибыль в последнем квартале мало повлияли на такое положение.

Однако темпы изменений у Hyundai оказались гораздо быстрее, чем ожидалось. Электрический седан Ioniq 6 может проехать до 610 км на одной зарядке — больше, чем Model Y и Model 3 Long Range от Tesla. Электрический внедорожник Ioniq 5 стал самым продаваемым импортным электромобилем в США.

Цены тоже догоняют. Самая дешевая Model 3 от Tesla сейчас продается за $46 990. Ioniq 6 от Hyundai, представленный в июле 2022 года, продается в сопоставимом ценовом диапазоне.

Стоит обратить внимание и на другие отрасли, например, на смартфоны, чтобы выявить похожие закономерности. Только когда Samsung поднял цены на свою продукцию и начал конкурировать в тех же сегментах рынка, что и тогдашний лидер Apple, его доля рынка и прибыль показали значительный рост.

В ближайшие месяцы производителям электромобилей предстоит нелегкая борьба за сохранение маржи на фоне роста затрат. Цены на литий, основной материал для батарей, остаются на уровне исторических максимумов. Это привело к росту цен на аккумуляторы до 60 процентов от общей стоимости производства электромобиля.

Здесь у Hyundai есть преимущество. Ослабление корейской воны, которая в этом году упала на 13% по отношению к доллару, привело к росту прибыли более чем на $1,6 млрд в последнем квартале. Это помогло компании покрыть возросшие расходы на аккумуляторы и компоненты без ущерба для прибыли. Компания использует местных поставщиков, что означает более стабильную цепочку поставок и меньшие риски колебания курсов валют.

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