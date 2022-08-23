Москва, 23 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Спортивные занятия на открытом воздухе следует отложить до тех пор, пока в Москве не исчезнет смог. Об этом заявил врач-пульмонолог НМИЦ ФПИ Минздрава России, кандидат медицинских наук Евгений Попов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

По его словам, любая дополнительная физическая нагрузка заставляет человека чаще и глубже дышать. В сложившейся экологической обстановке это может навредить здоровью.

«Для людей, которые активно занимаются спортом, лучше исключить занятия на открытом воздухе», — сказал Попов РИА Новости.

Людям с болезнями лёгких Попов посоветовал вообще не оставаться надолго на улице в период задымления. Также он рекомендовал отказаться от курения, чаще умываться, полоскать нос и рот, промывать каплями глаза, пить не менее 2-2,5 литров чистой воды в день, есть побольше зелени и фруктов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил, что погода в столичном регионе существенно не изменится до конца недели, продукты горения продолжат распространяться на Москву.

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