Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 августа 2022, 10:02 — REGNUM 23 августа Переславль Ярославской области накрыл смог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях.
Переславцы пожаловались на запах гари в разных частях городского округа. Дымку можно видеть как в городе, так и за его пределами.
Переславцы считают, что причиной смога стало горение торфяников. Однако открытого горения на территории района не обнаружено.
Запах дыма ощущают и жители областного центра — Ярославля. В департаменте лесного хозяйства Ярославской области сообщили, что лесных пожаров в регионе нет. Продолжается патрулирование на предмет обнаружения лесных пожаров.
В департаменте просят при обнаружении лесного пожара сразу сообщать об этом по номеру 112.
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