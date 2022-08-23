Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. 23 августа Переславль Ярославской области накрыл смог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях.

Переславль-Залесский

Переславцы пожаловались на запах гари в разных частях городского округа. Дымку можно видеть как в городе, так и за его пределами.

«В Купанском тоже с утра всё в белой дымке, присутствует запах гари», — поделилась Валентина Непша.

«Едкий запах, уже голова болит. Не знаем, что делать», — написала Виктория Ермолина.

Переславцы считают, что причиной смога стало горение торфяников. Однако открытого горения на территории района не обнаружено.

«Направление ветра юго-восточное. Предполагается, что дым поступает с соседних областей — Московской и Владимирской», — сообщили в администрации Переславля-Залесского.

Запах дыма ощущают и жители областного центра — Ярославля. В департаменте лесного хозяйства Ярославской области сообщили, что лесных пожаров в регионе нет. Продолжается патрулирование на предмет обнаружения лесных пожаров.

«Для защиты лесного фонда от возгораний реализуется комплекс мер от ежедневного наземного патрулирования и проведения противопожарных мероприятий таких как создание минерализованных полос до мониторинга ситуации в круглосуточном режиме при помощи камер, расположенных на территории лесного фонда, а также при помощи беспилотников, — добавили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

В департаменте просят при обнаружении лесного пожара сразу сообщать об этом по номеру 112.