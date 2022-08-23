Тюмень, , 10:01 — REGNUM В Тюмени в приёмные комиссии колледжей и техникумов поступило около 12 заявлений от граждан Донецкой и Луганской Народный Республик. Об этом сообщает портал 72.ru, ссылаясь на департамент образования Тюменской области.

Студенты Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Отмечается, что в 2021 году на обучение по программам среднего профессионального образования приняли трёх граждан бывшей УССР и 177 иностранных граждан.

«Приём на первый курс вуза граждан ДНР и ЛНР в 2022 году осуществляется только на места в пределах квоты, установленной правительством РФ. Приём граждан из ДНР, ЛНР, а также иностранных граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования проходит на тех же условиях, что и для российских граждан: на основании среднего балла аттестата 9 или 11 классов», — пояснили изданию в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменский государственный медицинский университет поступило четыре заявления от абитуриентов из ЛНР, ДНР и с бывшей УССР.

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