София, , 10:00 — REGNUM На двух крупнейших военных полигонах в Пловдивской и Пазарджикской областях (Южная Болгария) стартовали масштабные военные учения армейских подразделений Болгарии, Румынии и Греции. Об этом 23 августа сообщает БНР.

Согласно официальной информации, ежегодные маневры проходят в рамках программы трехстороннего сотрудничества между Софией, Бухарестом и Афинами в оборонной сфере. Целью мероприятия является «повышение оперативной совместимости вооруженных сил трех государств».

Акция будет продолжаться до 2 сентября текущего года. Ранее руководство НАТО дало «высокую оценку» идее проведения соответствующего мероприятия.