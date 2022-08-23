Москва, 23 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ наблюдается постепенное восстановление сегмента малого и среднего предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Предприниматель

«Если мы посмотрим данные о количестве субъектов МСП, то заметим, что максимальная численность приходилась на 2018 год — 5,922 млн. После этого началось снижение до 5,836 млн в августе 2019 года, а нижняя точка была достигнута в 2020 — 5,590 млн. В 2021 году число субъектов МСП возросло на 30 тысяч, а в текущем году достигло уровня в 5,748 млн, что на 174 тысячи меньше уровня 2018 года. Поэтому мы пока наблюдаем постепенное восстановление МСП, — сказал Сафонов. — Но что особенно интересно: количество юридических лиц, относящихся к МСП, продолжает сокращаться с 2,63 млн в 2018 году до 2,21 млн в 2022 году. А рост идёт в сегменте индивидуальных предпринимателей с 3,28 млн в 2018 до 3,53 млн в 2022 году. Главный драйвер — это микропредприятия. Таким образом, идет приспособление бизнеса к налоговым льготам».

По словам экономиста, создание МСП в настоящее время — это в большей степени попытка разукрупнения бизнеса в целях экономии на накладных расходах и НДС, а также на отчислениях в систему социального страхования.

«Для его устойчивого развития необходимы следующие факторы: потребительский спрос, льготные кредиты и защита собственности. Ну и, конечно, понуждение крупного бизнеса к сотрудничеству с МСП», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что услуги МСП в России могут стать вполне конкурентоспособными и востребованными населением даже в условиях сужения потребительского спроса из-за перехода к сберегательной политике многими российскими домохозяйствами.