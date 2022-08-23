Москва, , 10:00 — REGNUM Отношение жителей России к специальной военной операции на территории бывшей УССР изменилось в течение трёх-четырёх недель — с конца февраля по середину марта. Об этом 23 августа в интервью РИА Новости заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

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По его словам, по данным на 25 февраля 2022 года спецоперацию поддерживали примерно 65% российских граждан, не поддерживали 25%. В середине марта доля одобряющих выросла до 74-75%. При этом число несогласных уменьшилось до 15-17%.

«Порядка 10% респондентов за это время сменили свою позицию. Те, кто был против или затруднялись ответить, перешли на позицию поддержки. Продолжающаяся информационная война не меняет это соотношение радикальным образом», — отметил Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 мая, поддерживали проведение специальной военной операции на территории бывшей УССР 72% жителей России.

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