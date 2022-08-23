Симферополь, , 09:58 — REGNUM Шабашом террористов и их пособников назвал глава Республики Крым Сергей Аксёнов начало так называемого саммита «Крымская платформа», который должен начаться 23 августа. Своё отношение к «платформе» глава Крыма выразил в телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Абсолютно неважно, что в ходе этого шабаша будут болтать Зеленский и члены его шайки, потому что они террористы. А речи террористов могут быть интересны только в одном случае, если они дают показания следствию и суду. Также неважно, что будут болтать другие участники саммита: по факту они являются пособниками террористов», — написал Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что в 2021 году, когда киевский режим проводил первый саммит, звучали «заклинания о «возвращении Крыма». Год спустя, подчеркнул Аксёнов, — ЛНР полностью освобождена, близится освобождение ДНР, от киевских террористов очищена Херсонская, часть Запорожской и Харьковской областей. Следующий саммит, предположил Аксёнов, придётся проводить в Варшаве.

Аксёнов напомнил, что и «Крымская платформа», и другие «шоу» Зеленского оплачены смертью десятков тысяч солдат, огромными разрушениями, страданиями миллионов людей.

«Но кровавому лицедею никого и ничего не жалко, ему на все наплевать. Потому что [территории бывш. УССР] не его страна, а ее жители не его народ. Он просто играет роль в сценарии, написанном для него западными «режиссерами».«Платформа» Зеленского на самом деле находится далеко как от Крыма, так и от Киева. Надеюсь, добежать до нее, когда шоу закончится, он не успеет», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что США намерены легализовать провокации киевского режима на территории Крыма.