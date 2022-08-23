«Шабаш террористов» — глава Крыма о киевской «Крымской платформе»
Симферополь, 23 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Шабашем террористов и их пособников назвал глава Республики Крым Сергей Аксёнов начало так называемого саммита «Крымская платформа», который должен начаться 23 августа. Своё отношение к «платформе» глава Крыма выразил в телеграм-канале.
Глава Крыма напомнил, что в 2021 году, когда киевский режим проводил первый саммит, звучали «заклинания о «возвращении Крыма». Год спустя, подчеркнул Аксёнов, — ЛНР полностью освобождена, близится освобождение ДНР, от киевских террористов очищена Херсонская, часть Запорожской и Харьковской областей. Следующий саммит, предположил Аксёнов, придётся проводить в Варшаве.
Аксёнов напомнил, что и «Крымская платформа», и другие «шоу» Зеленского оплачены смертью десятков тысяч солдат, огромными разрушениями, страданиями миллионов людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что США намерены легализовать провокации киевского режима на территории Крыма.