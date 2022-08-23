* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 23 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане сообщил, что во все государственные учреждения назначены представители министерства, которым поручено наставлять госслужащих на «правильный путь».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Мохаммад Садик Акиф, пресс-секретарь министерства, говорит, что его ведомство назначило своих сотрудников в государственные учреждения, чтобы наставлять людей на «правильный путь» и мешать им совершать «плохие поступки».

Акиф добавил, что места отдыха для женщин и мужчин разделены, чтобы женщины могли свободно посещать их.

Следует отметить, что это министерство каждый день накладывает новые ограничения на жизнь граждан Афганистана.