Лос-Анджелес, США, 23 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Мероприятие The Game Awards пройдет 8 декабря 2022 года. Информация об этом появилась на странице ведущего шоу Джеффа Кили в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM The Game Awards 2020

Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе на концертной площадке Microsoft Theater. Также, по словам Кили, организаторы приготовили, что-то «действительно особенное» для гостей.

Напомним, что The Game Awards — это ежегодная церемония награждения в индустрии компьютерных игр, которая проводится с 2014 года. Джефф Кили является учредителем, продюсером и постоянным ведущим мероприятия.