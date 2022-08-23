Париж, 23 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, посетивший Майотту, объявил, что собирается внести предложения об открытии «мест перевоспитания и восстановления» для несовершеннолетних правонарушителей под надзором солдат, сообщает Le Figaro.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

«Президент Республики предложил то, что мало обсуждалось: места под присмотром солдат, которые станут местами перевоспитания, восстановления для некоторых детей, подростков, у которых нет родителей. Мы немного видели это на Реюньоне, много видим здесь, на Майотте», — заявил министр во время визита в Майотту.

Глава МВД Франции внесет предложения по этому поводу президенту на следующей неделе.

Жеральд Дарманен также объявил об открытии к 2024 году закрытого образовательного центра на Майотте.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции объявил, что хочет открыть «3000 зеленых полицейских участков», чтобы «улучшить работу судебного расследования», в частности, в случаях поджогов.