Петропавловск-Камчатский, 23 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. На Камчатку ночью 24 августа обрушится охотоморский циклон. Он принесёт в край дожди и сильный ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Читайте также: На Сахалин обрушатся ливни

По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первыми непогоду встретят южные районы полуострова. В Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Мильковском, Быстринском районах дожди будут идти до утра 24 августа. В Усть-Большерецком и Соболевском районе осадки продлятся в течении дня. Также дожди пройдут в Тигильском, Карагинском, Пенжинском и Олюторском районах.

В прибрежных районах порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

Циклон будет действовать в крае до 25 августа включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин вечером 23 августа обрушатся сильные дожди. Непогода затронет все районы островного региона.