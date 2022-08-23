Волгоград, , 09:59 — REGNUM В Волгограде председателя кредитного кооператива отправили в колонию за крупное мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

КПК «Депозит» предлагал вкладчикам от 20 до 30% годовых по вкладам. Как установило следствие, с мая 2013 года по сентябрь 2016 года 41-летний председатель получил от пайщиков свыше 11 млн рублей, а затем скрылся и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Центральный районный суд Волгограда 22 августа лишил председателя кооператива свободы на пять лет и отправил его в исправительную колонию общего режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.