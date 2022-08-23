Ульяновск, 23 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области предложение органов власти об объединении Барышской и Базарносызганской районных больниц обсудили в региональном парламенте. По итогам дискуссии было принято решение о совместной проработке вопроса. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания Ульяновской области по итогам заседания профильного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Депутаты обсудили предложение чиновников о создании межрайонного медицинского центра на базе Барышской районной больницы с присоединением к ней Базарносызганской районной больницы. В данных муниципалитетах живут 43,8 тыс. жителей, в том числе в Барышском районе насчитывается 36,2 тыс. жителей, в Базарносызганском районе — 7,6 тыс. человек.

Вице-премьер Сергей Кучиц заявил, что больница в Базарном Сызгане не будет закрыта, персонал не планируется сокращать, цель оптимизации — повышение доступности медико-санитарной и специализированной помощи, лабораторной диагностики и других видов исследований.

Власти отмечают, что данный вопрос был ранее рассмотрен в общественной палате Ульяновской области и обсуждён с медицинским персоналом больниц, которые «высказались в поддержку объединения».

Депутаты предложили предусмотреть транспортное обеспечение между больницами и наличие узких специалистов, пересмотреть уровень зарплаты медработников и учесть мнение населения данных районов. Также обсуждено возможное усиление работы стационаров и ремонта учреждений здравоохранения.

На комитете было принято решение о продолжении проработки данного вопроса с целью улучшения качества медицинских услуг для населения.

Напомним, что в 2022 году в Барышскую районную больницу будет закуплено дополнительное оборудование на 130 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в минздраве Ульяновской области заявляли, что ситуация с оказанием медицинской помощи в Базарносызганском районе является проблемной. Район входит в число лидеров по уровню смертности из-за дефицита узких специалистов, недостаточного уровня доступности лабораторных и диагностических исследований.