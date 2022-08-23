Москва, 23 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Работодателей и соискателей работы защитят от мошенничества и утечек персональных данных благодаря тому, что площадки по рекрутменту в интернете включат в сферу регулирования нового закона о едином операторе рекламы. Кроме того, его нормы распространят не только на физических, но и на юридических лиц. Об этом в комментарии для «Независимой газеты» заявил автор законопроекта — депутат ГД РФ Артем Кирьянов.

Duma.gov.ru Артём Кирьянов

«Мы анализируем, нужно ли распространить закон о едином операторе по размещению электронных объявлений помимо физических лиц также и на юридические лица. Например, площадки по рекрутменту получают много персональных данных о человеке. Также мы анализируем возможность ограничения владения доли иностранцами таких площадок в совокупности не более 20%», — рассказал депутат «НГ».

Сайты по рекрутменту консолидируют большой объём чувствительной информации — это не только персональные данные пользователей, но и сведения об их квалификации, а также данные о спросе на тех или иных специалистов как в масштабах всего рынка, так и по отдельным предприятиям, в том числе стратегическим. В текущих условиях важно защитить эти сведения от злоумышленников и предотвратить их утечку за рубеж. Единый оператор, как напоминает «Независимая гпзета», интегрируется с официальными сервисами электронного правительства и с национальной платежной системой, предложит сквозную идентификацию пользователей и будет хранить все данные в России на защищенной платформе.

Напомним, что законопроект о внесении изменений в ФЗ «О рекламе» прошел первое чтение в Госдуме. В первую очередь речь в нем идет о билбордах и ситибордах на улицах, а также медиаэкранах в транспорте. Одновременно с этим законопроект предусматривает и контроль за электронными досками объявлений в интернете. О необходимости такого контроля говорилось в начале августа в официальном Telegram-канале Минцифры.

«Минцифры поддерживает регулирование электронных досок объявлений, — сообщили в ведомстве. — Интеграция классифайдов с сервисами электронного правительства обеспечит надежную идентификацию пользователей, размещающих объявления и участвующих в сделках, и снизит риски фрода».