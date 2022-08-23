Екатеринбург, 23 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Свердловская область вошла в список регионов, которые получат гранты на реализацию туристических проектов. Об этом 23 августа в своём телеграм-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

В Свердловской области реализуют проекты по созданию пляжных зон, кемпингов и электронных путеводителей. Предполагается, что федеральные деньги также потратят на развитие туристической среды для людей с ограниченными возможностями и разработку новых туристических маршрутов. На эти цели Свердловская область получит 333,1 млн рублей.

Конкурсы на определение проектов, которые получат бюджетные средства пройдут в 2023 году. Отмечается, что гранты получат 48 регионов. В общей сложности Ростуризм выделит 5,3 млрд рублей.