Оренбург, 23 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области 23 августа в адрес мировых судов в двух городах поступили угрозы терактов, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Wisegeek.org Суд

Утром эвакуировали посетителей и персонал мировых судов Оренбурга и Орска. Судьи получили анонимные письма с информацией о минировании зданий.

Проверки объектов завершились. Взрывчатых веществ не обнаружено. Сообщения о готовящихся терактах оказались ложными.

Стоит отметить, с начала лета в Оренбуржье суды неоднократно получали анонимные письма с угрозами.