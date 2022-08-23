В Элисте спасли людей при пожаре в жилом доме
Элиста, 23 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Элисте при пожаре в многоквартирном доме спасли двух жильцов, ещё 31 человек был эвакуирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 23 августа.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар
Сигнал о возгорании в одной из квартир в одноэтажном 16-квартирном доме на улице Ленина в экстренные службы поступило примерно в 23:20 мск 22 августа. На место происшествия были незамедлительно отправлены огнеборцы и газодымозащитная служба.
Площадь пожара составила 80 кв. метров. В помещении было сильное задымление.
Тушили пожар 28 сотрудников МЧС России и пять единиц техники. В работе было использовано два водовоза.
Причина пожара устанавливается.