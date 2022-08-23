Элиста, 23 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Элисте при пожаре в многоквартирном доме спасли двух жильцов, ещё 31 человек был эвакуирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 23 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сигнал о возгорании в одной из квартир в одноэтажном 16-квартирном доме на улице Ленина в экстренные службы поступило примерно в 23:20 мск 22 августа. На место происшествия были незамедлительно отправлены огнеборцы и газодымозащитная служба.

Площадь пожара составила 80 кв. метров. В помещении было сильное задымление.

Тушили пожар 28 сотрудников МЧС России и пять единиц техники. В работе было использовано два водовоза.

Причина пожара устанавливается.