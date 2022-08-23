Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:32 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области суд обязал администрацию перенести место сброса сточных вод канализации из озера Сомино, которое является памятником природы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Переславский районный суд.

Озеро Сомино Антон Голицын

Переславль расположен на берегу Плещеева озера, на территории которого расположен национальный парк. В связи с этим система городской канализации очень сложна — канализационный коллектор протяжённостью в несколько километров идёт к озеру Сомино, связанному с Плещеевым рекой Вёксой. Однако Сомино также признано памятником природы.

В суд обратился Ярославский межрайонный природоохранный прокурор, попросивший в срок до 31 декабря 2023 года обязать администрацию Переславля перенести выпуск сточных вод из центральной канализации за пределы памятника природы «Озеро Сомино» и его охранной зоны. Прокурор указал, что в стоках превышена предельно-допустимая концентрация вредных веществ.

«Осуществление сброса сточных вод через существующий водовыпуск централизованной системы канализации г. Переславля-Залесского противоречит установленному режиму осуществления хозяйственной деятельности в границах особо охраняемых природных территорий», — пояснил свою позицию истец.

Также представитель прокуратуры на суде добавила, что если ответчик оперативно предоставит проект с графиком выполнения работ, то ведомство согласно рассмотреть возможность отсрочки исполнения решения суда. Администрация Переславля-Залесского против удовлетворения требований не возражала, однако попросила увеличить срок для исполнения решения суда до 5 лет.

«В настоящее время проведены изыскательские работы, заключение проходит государственную экспертизу. Хотелось бы произвести работы в рамках федеральной программы», — обосновала позицию властей ответчик.

Суд решил удовлетворить требования прокуратуры, оставив срок реализации до 31 декабря 2023 года.

«Возражая против указанного прокурором срока, ответчик не представил никаких документов в обоснование 5-летнего срока исполнения решения суда. В настоящее время проведены только изыскательские работы, результаты которых не прошли государственную экспертизу. При данных обстоятельствах сделать вывод об объективных сроках исполнения решения суда, а тем более, что в течение 5 лет решение будет исполнено, невозможно», — объяснил суд.

Суд отметил, что если будут определены этапы работ и сроки их исполнения, администрация сможет обратиться с заявлением об отсрочке. Решение вступило в законную силу.

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