Астана, 23 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В ряде городов Казахстана 29 августа пройдут акции, на которых женщины выступят против повышения пенсионного возраста. Об этом газете «Диапазон» сообщила активистка из Актюбинска Ольга Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионный возраст

«В десяти городах уже есть разрешения, в том числе нашем Актобе. Ещё семь городов подали заявки, среди них Уральск, Павлодар и другие», — сказала Смирнова.

Она сообщила, что акцию организовывает движение «Женщины Казахстана против нарушения конституции при повышении пенсионного возраста». Они добиваются снижения пенсионного возраста для женщин до 58 — 58,5 лет.

«Нужно восстанавливать институт семьи, вернуть преемственность поколений, вернуть бабушек в семьи!» — сказала активистка.

Напомним, в Казахстане продолжается пенсионная реформа, которая заключается в постепенном повышении возраста выхода на пенсию. До 1996 года женщины могли выходить на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины — в 60, после чего возраст повысили, до 58 и 63 лет. В 2018 году процесс продолжили для женщин. В 2022 году пенсионный возраст для них достиг 60,5 лет и будет повышаться до 63 к 2027 году.