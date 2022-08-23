Пошехонье, Ярославская область, 23 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Ярославской области житель села Белого Пошехонского района Николай Галкин вырастил на своем участке 25 арбузов весом в среднем 3,5 — 4 килограмма. Об этом сообщает сайт правительства Ярославской области.

yarregion.ru Николай Галкин и арбузы

Пошехонец выработал собственную агротехнологию. В конце апреля он посеял семена, а рассаду высадил в теплицу в июне. К климату средней полосы лучше приспосабливаются ранние сорта этой культуры. Главным условием выращивания является прекращение полива, когда ягода перестает расти.

В перспективе пошехонский бахчевод планирует вырастить на своём участке дыни.