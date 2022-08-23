Москва, 23 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Российский газ, идущий транзитом через б. УССР, может быть украден с наступлением зимы, отметил сенатор Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава партии «Слуга народа» законодательного органа киевского режима Дмитрий Разумков предложил конфисковать российский газ, поставляемый в Европу через территорию б. УССР, после чего перепродавать его в ЕС.

Комментируя идею Разумкова, парламентарий заявил, что б. УССР больше не является надежным транзитным коридором.

«Наступит зима и наш газ будет просто украден. Разумкова должны послушать в Европе и решить, нужен им дополнительный транзитный маршрут или нет. Сегодня Европа финансирует тех на [территории б. УССР], кто шантажирует оставить европейцев без газа», — отметил Клишас в своем телеграм-канале.