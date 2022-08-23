В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погибли два человека
Донецк, 23 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В ДНР в результате обстрелов со стороны боевиков киевского режима за сутки погибли два человека, сообщили 23 августа в штабе территориальной обороны ДНР.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
«За минувшие сутки, с 08.00 22 августа до 08.00 23 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще четыре мирных жителя получили ранения (один из пострадавших наступил на запрещённую противопехотную мину ПФМ-1)», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках форума «Армия-2022» прошла выставка трофейного вооружения ВСУ, захваченного ВС России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.
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