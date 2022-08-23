Калуга, , 10:27 — REGNUM Порядка 300 участников объединил Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания Центрального и Северо-Западного федеральных округов, который открылся накануне в Инновационном культурном центре Калуги, сообщили 23 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша приветствовал участников форума Пресс-служба правительства Калужской области

Среди участников форума — сотрудники региональных центров патриотического воспитания, лидеры общественных объединений, руководители проектов, педагоги-организаторы из регионов центральной России и СЗФО. В числе почётных гостей — Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Андрей Борисенко, депутат Государственной Думы Ольга Коробова. По видеосвязи участников форума приветствовал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов.

В течении трёх дней в Калуге пройдут лекции, семинары, практикумы, встречи и мастер-классы, направленные на формирование профессиональных компетенций и прикладных навыков в сфере патриотического воспитания.

Приветствуя участников мероприятия, губернатор Владислав Шапша подчеркнул значимость патриотического воспитания подрастающего поколения, особенно в наше непростое время, когда россиянам вновь приходится защищать интересы своей страны.

«Очень важно, чтобы внутри молодых ребят был надежный крепкий стержень, чтобы люди помнили свою историю, чтобы люди гордились землёй, на которой они родились, чтобы люди знали, как нужно любить, развивать и защищать своё Отечество», — отметил Владислав Шапша.

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