Калуга, 23 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Порядка 300 участников объединил Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания Центрального и Северо-Западного федеральных округов, который открылся накануне в Инновационном культурном центре Калуги, сообщили 23 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Владислав Шапша приветствовал участников форума

Среди участников форума — сотрудники региональных центров патриотического воспитания, лидеры общественных объединений, руководители проектов, педагоги-организаторы из регионов центральной России и СЗФО. В числе почётных гостей — Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Андрей Борисенко, депутат Государственной Думы Ольга Коробова. По видеосвязи участников форума приветствовал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов.

В течении трёх дней в Калуге пройдут лекции, семинары, практикумы, встречи и мастер-классы, направленные на формирование профессиональных компетенций и прикладных навыков в сфере патриотического воспитания.

Приветствуя участников мероприятия, губернатор Владислав Шапша подчеркнул значимость патриотического воспитания подрастающего поколения, особенно в наше непростое время, когда россиянам вновь приходится защищать интересы своей страны.