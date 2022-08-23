Москва, 23 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Москве 23 августа ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«Сегодня погоду в столичном регионе будет определять западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха в центральной части столицы +30…+32 градуса, в Подмосковье от +27 до +32 градусов. Местами видимость ухудшена из-за дымов», — сказал Леус.

По его словам, ветер будет юго-восточным три-восемь метров в секунду, а атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.