Омск, 23 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Следствие проводит проверку по факту травмирования ребёнка 2022 года рождения в аэропорту Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Инцидент произошёл днём 22 августа. По предварительным данным, при прохождении пункта досмотра на входе в здание аэропорта ребёнку зажало руку между транспортерной лентой и роликами рентгенотелевизионной установки. Он получил ушиб сустава левого предплечья, угрозы для жизни и здоровья нет.

Проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Югры в суде добилась компенсации за полученную в аэропорту травму.

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