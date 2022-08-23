Сеул, 23 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать рост остатка непогашенных кредитов жителей страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Ken Teegardin Долги

Согласно опубликованным данным, на конец июня задолженность домохозяйств составила 1,86 квдрлн вон (~$1,39 трлн), что на 6,4 трлн вон (~$4,8 млн) больше, чем в первом квартале текущего года.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 8,7 трлн вон (~$6,4 млрд), а остаток по прочим кредитам — на 7,1 трлн вон (~$5,2 млрд).

Известно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий остаток непогашенных кредитов вырос на 3,2%. Темпы роста показателя продолжают сокращаться со второго квартала 2021 года, когда задолженность населения выросла на 10,5%.

Эксперты отмечают, что замедление темпов роста связано с ужесточением правил кредитования и денежно-кредитной политики.