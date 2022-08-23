Париж, 23 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Индустрия шампанского во Франции ожидает исключительного урожая осенью, в частности, благодаря экстремальным погодным условиям последних недель, передает BFM TV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шампанское

Виноград этим летом созреет на две-три недели раньше. Это обещает исключительный урожай в 2022 году. И это, несмотря на высокие температуры, а также беспрецедентную засуху.

«Сухая погода позволила нам относительно легко работать на виноградниках, в частности, в части защиты от болезней», — заявил винодел Бенуа Велю, добавив, что климат способствовал развитию виноградной лозы без вредителей.

Содержание сахара в гроздях, измеренное прибором, уже дает хорошие результаты. Эти показатели местами достигают от 8,5 до 9,5°.

В 2020 году продажи шампанского упали на 18% по сравнению с 2019 годом и составили 245 миллионов бутылок. В 2021 году поставки восстановились, увеличившись на 32%. По данным комитета по шампанскому, в первой половине 2022 года уже было отгружено почти 130 миллионов бутылок.