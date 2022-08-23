Санкт-Петербург, 23 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга нашли и задержали мужчина, который выстрелил в лицо ребенка из газового пистолета, пытаясь отобрать у него мобильный телефон. Задержанный станет фигурантом уголовного дела о разбойном нападении. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Victor Задержание

Напомним, вечером 22 августа во дворе дома 4 по улице Стасовой в Красногвардейском районе Петербурга неизвестный мужчина потребовал у мальчика, 2009 года рождения, мобильный телефон, а затем выстрелил в него из газового пистолета. Ничего не похитив, преступник скрылся, а ребенку, получившему химические ожоги глаз, потребовалась медицинская помощь.

По факту нападения на ребенка органами СКР было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

«22 августа в 18:30 у дома 52 по проспекту Энергетиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Красногвардейского района по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий гражданин, 1988 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.