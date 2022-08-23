Рязань, 23 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации природных пожаров в Рязанской области, составляет более 9,2 тысячи человек, заявили 23 августа в пресс-службе МЧС России.

https://62.mchs.gov.ru Лесной пожар в Рязанской области

В ликвидации огня задействованы 1,7 тысячи единиц техники. Над очагами возгораний ведут проливку 17 воздушных судов, в общей сложности авиация выполнила 2 409 сливов, сброшены 15 253 тонн воды. В режиме ЧС работают силы Спасского, Рязанского и Клепиковского районных звеньев государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Площадь активного горения составляет 183 гектара. Тушение осложняет жаркая погода и порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожаров на территории Рязанской области власти ввели режим ЧС.