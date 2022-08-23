Воронеж, 23 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Детей, прибывших в Воронеж из Донецкой и Луганской Народных Республик, готовятся принять школы города 1 сентября. Вопрос обсуждался на еженедельном рабочем совещании 22 августа, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Все дети из семей, проживающих в пунктах временного размещения, пойдут в школы, расположенные в непосредственной близости от ПВР.

Кроме того, после завершения летней оздоровительной кампании муниципальный лагерь «Кировец» может быть возвращён в режим работы ПВР, как весной. Логистика подвоза детей в школы также была отработана ранее.

Сколько именно детей из ДНР и ЛНР сядут за парты 1 сентября, пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, воронежские вузы в этом году принимали заявления от абитуриентов из Донецкой и Луганской Народных Республик. Так, Воронежский техуниверситет получил более сотни заявлений на поступление от жителей Донбасса, ВГУ — около 50 заявлений, столько же — лесотехнический университет.